Antika tutkunları DokumaPark'ta buluşuyor

KEPEZ Belediyesi'nin geçmişe dair iz arayanları DokumaPark'ta buluşturduğu 'Antika Pazarı', tarihe tanıklık etmiş yüzlerce eseri yine tutkunları ile buluşturuyor. Her ayın 2. ve 4. pazarı düzenli olarak açılacak 'Antika Pazarı' bu hafta sonu yine antika meraklılarını bir araya getirecek. Antalya'nın ve Türkiye'nin dört bir köşesinden çok sayıda kolleksiyoner ve antika tutkununa ev sahipliği yapacak olan tarihi DokumaPark, tarihi objeler ile geçmişe dair iz arayanları ağırlayacak.

20 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

Müzayede ve mezatlarında yapılacağı 'Antika Pazarı'nda, ziyaretçiler içinde sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Nostaljik motosiklet ve bisikletler de 'Antika Pazarı'na renk katacak. Kepez Belediyesi'nin, geçen haftalarda düzenlediği 'Antika ve Nostalji Festivali'ni 20 bini aşkın ziyaretçi gezdi.