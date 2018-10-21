6 bin 381 çocuğu sünnet oldu

Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren düzenlediği geleneksel sünnet şöleni ile ilçede bulunan 6 bin 381 çocuğun erkekliğe ilk adımı atmasına vesile oldu

6 bin 381 çocuğu sünnet oldu
banner404

KEPEZ Belediyesi, Yaz ve Kış Spor Okulları, Gençlik Buluşmaları, Sporcu ve Gençlik Buluşmaları, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kepezliyim Şehrimi Geziyorum, Geleneksel Sünnet Şöleni, Mahallede Şenlik Var projeleri ile ilçesindeki tüm çocuk ve gençlere ulaşıyor. 18 yaşın altında 100 bin çocuk ve gencin bulunduğu Kepez'de, her projenin merkezinde de çocuk ve gençler oluyor.
Mutluluklara ortak oluyoruz
Kepez Belediyesi, her yıl yüzlerce çocuğun erkekliğe ilk adımı atmasını sağlayan geleneksel Sünnet Şöleni ile de çocukların ve ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2009 yılından itibaren ilçede bulunan 6 bin 381 çocuğun sünnet işlemini ücretsiz gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni ile mutluluklara ortak olduklarını belirterek, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için çok önemli. Bu nedenle her şeyin en iyisine layıklar” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kemal Kılıçdaroğlu için infaz emri verdiği ortaya...
Kemal Kılıçdaroğlu için infaz emri verdiği ortaya...
  1. GÜNDEM

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479