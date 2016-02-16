Kendimle röportaj

- SAYIN Kutay, geçtiğimiz Ocak ayının 25'inde bir grup vatandaş yüksek gelen elektrik faturalarını protesto etmek için CLK AKEDAŞ binasının önünde toplanmış, biraz bağırıp çağırıp sonra sessizce dağılmıştı. Bu sonuçsuz eylemden saatler önce ise Alanya Kaymakamı Dr Hasan Tanrıseven, CLK AKEDAŞ Bölge Koordinatörü Uğur Osman Koç ile Pazarlama Satış Şube Müdürü Niyazi İnce'yi makamına çağırıp, "Bu sorunu giderin, vatandaşa yardımcı olun" demişti. Siz gazetecisiniz. Sahi, ne oldu o talimatın sonucu?
- Yorum yapmak istemiyorum, bununla ilgili bir daha tek satır yazmayacağım. Çünkü bu çok hassas bir konuymuş, fazla gündeme gelmemeliymiş. Büyüklerimiz öyle diyorsa doğrudur.
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- Sayın Kutay, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Cemil Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yurtdışına tatile gitmeyin" çağrısına öneri olarak, "Gidişler yasaklansın" demiş. Nedir bu konudaki yorumunuz?
- Sayın Cumhurbaşkanı'na da Sayın Uğurlu'ya da gönülden destek veriyorum. Hatta döviz başka ülkelere kaçmasın diye sadece yurtdışına gidişler yasaklanmasın, Ateşli Silahlar Kanunu gibi bir kanun çıkarılsın, necip Türk milletinin elinde ne kadar pasaport varsa toplansın, teslim etmeyip üzerinde pasaport çıkanlar zindana atılsın, hatta kürek mahkumu falan yapılsın. Bununla da yetinilmeyip Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Cemil Uğurlu, yeni kurulacak olan "İç Turizmi Kalkındırma Bakanlığı"nın başına getirilsin. Böyle cevherleri değerlendirmek gerek diye düşünüyorum.
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- Sayın Kutay, kısa adı KETOB olan Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, İstanbul EMITT Fuarı kapsamında Kemer standını ziyaret eden 500 kişi arasında yapılan anketin sonuçlarını açıklamış. Anket sonuçlarına göre, "2015 yılında tatilinizi hangi bölgede geçirdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 41'i Antalya cevabının verirken, yüzde 38'i Ege Bölgesi, yüzde 10'u yurtdışı, yüzde 9'u Marmara Bölgesi, yüzde 2'lik kesimi ise Karadeniz Bölgesi'ni tercih ettiğini söylemiş. "2015 yılında tatilinizi nerede geçirdiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 27'si Kemer, yüzde 13'ü Bodrum, yüzde 12'si Belek, yüzde 10'u ise Alanya yanıtı vermiş. "2016 yaz tatilinizi nerede planlıyorsunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 45'i Antalya, yüzde 24'ü Kemer, yüzde 9'u Fethiye, yüzde 9'u Bodrum, yüzde 8'i yurtdışı derken, Alanya bu listede yer almamış. Bu konudaki yorumunuz nedir?
- Bunu bana değil, Alanya'yı yönetenlere, yurtiçi ve yurtdışında Alanya'yı tanıtanlara (!), turiste kötü davranıp bir daha gelmemesi için yemin ettirenlere, Alanya'yı hak ettiği yere bilerek veya bilmeyerek getirmeyenlere sorun.
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- Peki bu konuda önerileriniz olacak mı?
- Belki lafımız kayda değer bulunur diye hazır sakal da uzatmışken, bir medya mensubu olarak bu konuda benim de diyeceklerim var.
İşte önerilerim.
İç turizmi canlandırmak için tanıtımda acilen "Bodrum" ve "Çeşme/Alaçatı" modelinin hayata geçirilmesi gerekir.
Şöyle ki...
Her sene, özellikle 4-5 ay süren ilkbahar/yaz mevsimlerinde muhabirleri Bodrum ve Çeşme/Alaçatı'yı mesken tutan ulusal gazete ve televizyon kanallarının yöneticileri ile irtibata geçilmelidir.
Onlara, tıpkı "bu işi yıllar önce çözen" Bodrum ve Çeşme'deki turizmcilerin teklifi önerilmelidir.
Denilmelidir ki...
"İç turizmi canlandıracak olan, özellikle orta ve üst gelirdeki Türk halkının en çok izlediği, takip ettiği ve okuduğu gazete, televizyon, magazin dergilerinin ve eklerinin tüm muhabirlerini biz 3-4 ay boyunca Alanya'daki otellerimizde 'yanlarında en fazla 1'er misafirleri ile beraber' ağırlayacağız. Şehir merkezi veya yakın bölgelerdeki 3, 4 ve 5 yıldızlı otellere serpiştirilecek muhabirlerin iaşelerini ve günlük ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Altlarına, haber yapmaya gidecekleri bölgelere ulaşım için bir servis minibüsü veya otobüsü tahsis edeceğiz. Bunun karşılığında tüm basın/yayın kuruluşlarında yerli turisti cezbedici ve bölgeyi tanıtıcı her gün en az 1 haber isteriz. Gerekirse ilgili ulusal basın yayın kuruluşlarına reklam verip maddi desteğimizi de sağlarız."
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- Sayın Kutay, siz ALTİD'in ve ALTAV'ın günlük 4 gazete ve 2 televizyon kanalı olan Alanya medyasına ayırdığı yıllık reklam/ilan bütçesinin ortalama 2-3 bin TL olduğunu sanırım unuttunuz. Alanya medyasına reklam/ilan desteği bile vermeyenlerin, ulusal medyaya sizin yukarıda önerdiğiniz teklifle gideceğini mi sanıyorsunuz?
- Siz sordunuz, ben de söyledim. Yurtdışındaki fuarlarda çakmak, kalem, flaş bellek, broşür ve şapka dağıtarak yabancı turist çekme umudu taşıyanlarla, 'Yerli turist Alanya'ya gelir mi?' ümidimi mukayese edin istedim, o kadar. 2016'nın Şubat'ı bitmek üzere ama tanıtım konusunda hiçbir kıpırtı yok. Şimdiden hepimize geçmiş olsun diyor, saygılar sunuyorum.