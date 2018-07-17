Rus turist, havuzda boğuldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yapan Rus turist, otelin sahilinde yüzerken boğuldu. 

Rus turist, havuzda boğuldu
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Kemer Yeni Mahalle Atatürk ve Demokrasi Bulvarı’nda bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Tamara Gapeeva (69) serinlemek için girdiği havuzda boğuldu. Otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartılan Gapeeva’ya, otelin karşısında bulunan özel hastanenin sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Gapeeva, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
Tamara Gapeeva’nın cenazesi, önce devlet hastanesi morguna kaldırılarak ön otopsisi yapıldı, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 11:01
YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386