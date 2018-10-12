Örnek proje! Bisikletsiz çocuk kalmayacak

'BİSİKLETSİZ Çocuk Kalmayacak' sloganı ile düzenlenen proje kapsamında bugüne kadar Kemer'de 3 bin 835 çocuğa bisiklet hediye eden Kemer Belediyesi, bu eğitim yılında da 6. sınıfta öğrenim gören 519 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edecek.

8 OKULDA TÖREN DÜZENLENECEK

Bu eğitim öğretim yılındaki bisiklet ve kask dağıtımları 15 Ekim Pazartesi günü Belbidi Ortaokulu ve Göynük Ortaokulu'nda 90 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilmesi ile başlayacak. İlerleyen günlerde Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu, Rukiye Koç Ortaokulu, Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan 3 Ortaokulu, Kemer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Rüştü Tuncer Ortaokulu ve Halit Narin Ortaokulu'ndaki tüm 6. sınıf öğrencileri bisiklete kavuşturulacak.

'TAM KADRO EĞİTİMİN EMRİNDEYİZ'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Çocukların hem okula ulaşımını, hem spor yapmalarını, hem de doğa dostu bir nesil olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bu eğitim öğretim yılında 519 öğrencimize bisiklet hediye edeceğiz. Tüm personelimizle eğitimin emrindeyiz. Bisikletin yanı sıra ilçemizdeki tüm beşinci sınıf öğrencilerimize tablet dağıtımına da devam edeceğiz. Okullarımızın boyası, tadilatı, bakımı ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmalar da ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.