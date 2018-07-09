Onno Tunç Caddesi'ne asfalt

KEMER Belediyesi ekipleri ilçenin dört bir yanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan Onno Tunç Caddesi'nde de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama çalışması yapılıyor.

Yaptıkları çalışmalarla Kemer'i Türk turizminin gözbebeği haline getirdiklerini kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Belediye ekiplerimiz Kemer'imizin her metrekaresinde hizmetlerine devam ediyor. Eskiyen caddeleri, sokakları ve kaldırımları yeniliyoruz. Onno Tunç Caddesi'ndeki 600 metrelik asfaltlama çalışması da 2 gün içinde tamamlanarak cadde yeni haliyle halkımızın ve turizmin hizmetine açılacak. İlçemize hayırlı olsun. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.