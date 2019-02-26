Kaymakam Karameşe'den Başkan Gül'e ziyaret

KEMER'de 20 gün önce göreve başlayan Kaymakam Hüseyin Karameşe, geçen günlerde kendisini ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e iadeyi ziyarette bulundu. Karameşe'yi makamında ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyen Başkan Gül, "İlçemizin yeni Kaymakamı Sayın Hüseyin Karameşe'ye görevinde üstün başarılar diliyorum. Kemer'imizin güvenliği ve ilçemizin daha iyi hizmetler alabilmesi için her zaman destek ve işbirliğine hazırız" dedi. Kaymakam Hüseyin Karameşe de "Kemer'e gelmekle kendimi şanslı hissediyorum. Buradaki temel hedefimiz kamu hizmetlerini en verimli şekilde yapmak ve insanların hayatını kolaylaştırmak olacaktır. İnşallah karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde hayırlı çalışmalar içerisinde bulunuruz" diye konuştu.