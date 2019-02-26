Değirmendere Aşevi ve Taziye Evi'nin temeli atıldı

KEMER Belediyesi tarafından Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisine yaptırılacak olan Aşevi ve Taziye Evi'nin temeli törenle atıldı. Kemer Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül ile eşi Neşe Gül'ün ev sahipliğinde yapılan temel atma törenine 26'ncı dönem Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Devrim Kök, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kadın Kolları Başkanı Gökçe Bozkurt, belediye başkan yardımcıları Kemal Yüksel ve Ahmet Can, meclis üyeleri, meclis üye adayları, eski ve yeni muhtarlar ile Göynük Mahallesi sakinleri katıldı.

'KISA ZAMANDA BİTİRECEĞİZ'

Başkan Mustafa Gül, törende yaptığı konuşmada, çocukluğunun geçtiği yer olan Değirmendere'nin kendisi için özel olduğunu vurgulayarak, "İçerisinde 55 metrekarelik mutfağı ile bulaşıkhanesi ve önünde de her zaman yemek verilebilecek 250 metrekarelik kapalı alanı bulunan Aşevi ve Taziye Evi'ni Değirmendere'ye kazandırıyoruz. Kısa bir zamanda tamamlayarak hizmete açacağız. İnşallah ilk yemeğimizi burada beraber pişirip yiyeceğiz. Önümüzdeki aylarda yine bu bölgede gençler için de bir spor sahasını hizmetinize sunacağız" dedi.

'TURİZMDE ZOR DÖNEMİ ATLATTIK'

Değirmendere'de yaşayanların yüzde 80'inden fazlasının otellerde çalıştığını ve geçimini turizmden sağladığını hatırlatan Başkan Gül, "2015 yılından bu yana turizmde yaşanan çöküş nedeniyle çok zor dönemlerden geçirdik. Bu krizi aşmak için 24 ülkede 30 fuara katıldık. İç turizmi canlandırmak için de ülkemizi şehir şehir dolaşarak tanıtımlar yaptık. Bölgemizin turizmdeki payını artırabilmesi için, sizlere iş imkanı sağlayabilmesi için mücadele verdik. 2 yıldır bu çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. 2017 yılında Antalya'ya gelen 10 milyon turistin 4 milyonunu, 2018 yılında Antalya'ya gelen 13 milyon 600 bin turistin 5 milyonunu Kemer'imize çektik. Belediyemizin gelirlerinin yüzde 90'ını oluşturan otellerden aldığımız emlak vergilerinin tahsilatı da turizmdeki bu düzelme sayesinde düzene girdi. Çıralı'dan Beldibi'ne kadar imarıyla, altyapısıyla, iyi şeyler kazandırdık. Önümüzdeki dönemde de de yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

'GÖYNÜK MAHALLESİ YANLIŞ PLANLANDI'

Göynük Mahallesi'nde önceki dönemde yapılan imar planını eleştiren Kemer Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, şöyle dedi: "Geçenlerde Kuzdere Mahalle'mizde bir teyzemiz bizi kahvaltıya davet etti. Burada yaptığımız sohbette Kuzdere'deki arsasının değerinin 750 bin liraya çıktığını söyledi. Bu da Kuzdere'deki yaptığımız doğru imar planı ve altyapı çalışmaları sayesinde oldu. Bir Kuzdere Mahallesi'ne bakın, bir de Göynük Mahallesi'ne bakın. Göynük'te geçmişte yapılan hatalı imar planı ve çarpık yapılaşma nedeniyle gayrimenkul fiyatları düştü. Göynük'te bitmiş bir villayı 300 bin liraya alabilirsiniz. Kuzdere Mahallesi'nde boş arsa 750 bin lira ediyor. Kuzdere Mahalle'mizde yaptığımız yollar ve altyapı yatırımları, 2 ay gibi kısa bir sürede arsaların değerlenmesini sağladı."