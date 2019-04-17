Başkan Topaloğlu'na ziyaretler sürdü

31 Mart seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den göreve seçildikten sonra 4 Nisan günü mazbatasını alarak makam koltuğuna oturan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na tebrik ziyaretleri sürdü. Bu hafta da çeşitli kurum, kuruluş, dernek, parti ve meslek odası yöneticileriyle Kemerliler, Topaloğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Başkan Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek kutladı ve görevinde başarılar diledi. Acar ve Topaloğlu yeni başlayan turizm sezonu hakkında fikir alışverişinde bulundu. CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler. Partililer Başkan Topaloğlu'na bir Atatürk tablosu da hediye etti. Necati Topaloğlu, CHP'li heyete nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür etti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Antalya İl Başkanı Nesrin Engez ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Heyet, Başkan Topaloğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletirken, Topaloğlu da nazik ziyaretleri için KAMU-DER yöneticilerine şükranlarını sundu. Kemer Milli Emlak Müdürü Aysel Yavuz ile müdürlük çalışanları da Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Topaloğlu, heyete teşekkür etti. Kemer'den birçok vatandaş da Başkan Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulunarak iyi dileklerini iletti. Topaloğlu hem seçimlerde kendilerine verdikleri destek için hem de nazik ziyaretleri için Kemerlilere şükranlarını sundu.