Başkan Gül: Hedefimiz 17 bin oy

KEMER Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, Arslanbucak Mahallesi Seçim Hizmet Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Gül ve eşi Neşe Gül'ün ev sahipliğinde yapılan açılış törenine CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, ilçe kadın ve gençlik kolları yönetici ve üyeleri, belediye meclis üyeleri ve üye adayları ile çok sayıda Kemerli katıldı.

'SİYASETTE ARSLANBUCAK İLE VAR OLDUM'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Arslanbucak Seçim Hizmet Ofisi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa Gül, 33 yıllık siyasi yaşamında Arslanbucak'ın çok özel bir önem ve değere sahip olduğunu vurguladı. Gül, "İlk kez belediye başkan adayı olduğum 1994 seçimlerinde Kiriş Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yeni Mahalle'nin oyları sayıldığında 221 oy gerideydim. Gece 03.00'te Arslanbucak oyları açıklandı ve Arslanbucaklıların bana verdiği çok özel destekle 447 oy alarak 26 oy farkıyla belediye başkanı oldum. O dönem partimizin Kemer'deki oyunu yüzde 38'e çıkardık. Arslanbucaklıların verdiği destek olmasaydı siyasi hayatım o zaman bitecekti. Bana bu onuru yaşatan çok değerli Arslanbucaklılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'İMAR SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Arslanbucak'a verdiği imar sözünü tuttuğunu kaydeden Başkan Mustafa Gül, "Arslanbucak'ta 1993 yılında yapılan imar çalışmasında en düşük parselin 2000 metrekare olduğu varsayılarak yüzde 10 inşaat alanına izin verilmişti. Oysa Arslanbucak'ta nüfusun dörtte üçünün arsaları 1000 metrekarenin altındaydı. İmar planı böyle kalsaydı mahalleye arsa mafyası girecek ve nüfusun yüzde 75'i mahalleyi terk edecekti. Biz ise 1994 yılı seçimleri öncesi imar planını yüzde 45 inşaat alanı ve 3 katlı bina şeklinde yeniden düzenleyeceğimize söz verdik ve seçimleri kazandıktan sonra bu sözümü tuttuk. O zaman iktidarda olan Anavatan Partisi'ne kalsa burayı çok yüksek katlı binalarla, gökdelenlerle dolduracak ve zenginlere rant sağlayacaktı. Biz ise rantı halkımıza dağıttık. Sosyal demokrat belediyeciliğin örneğini bütün Türkiye'ye gösterdik. Burada Mustafa Gül'ün imzası var. İşte bu yüzden Arslanbucak'ın benim için özel bir değeri var. Onlar için de Mustafa Gül'ün özel bir değeri var. Arslanbucak bizim kalemizdir. Bu kale betonla yapılmadı ve insanlar beni omuzlarında yükseltti" diye konuştu.

'EĞİTİME BÜYÜK HİZMET VERDİK'

Kemer'de eğitime de büyük destek verdiklerini anlatan Gül, şöyle dedi: "Arslanbucak Mahallesi'nde öğrenciler 3 tane barakanın içinde eğitim almaya çalışıyordu. Gül ailesi olarak mahalleye 12 derslikli bir okul kazandırdık. Ardından Kiriş Mahallesi'nde bir okul, Kemer merkezde 24 derslikli bir okul, Kemer Turizm Lisesi'ni, Kuzdere'de ve Arslanbucak'ta birer anaokulu, Kuzdere'de ilkokul ve liseyle imam hatip okulunu yaptırdık. Öğretmenler için de 2 adet lojman yaptırdık. Gül ailesi olarak ilçede eğitime imza attık. Okulların yanı sıra öğrencilerimizin dinini doğru öğrenmesi için cami ve Kuran kursu da yaptırdık. Öğrencilerimizin başarısını teşvik etmek için 4572 adet tablet ve bilgisayar, okula ulaşımını kolaylaştırmak için 3512 öğrencimize bisiklet hediye ettik. Her yıl okulların bilgisayar, sıra, kırtasiye gibi malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor boya, tadilat temizlik, peyzaj ve bakım hizmetlerini yapıyoruz." Daha önce belediye başkanlığı yapan bir öğretmenin yaptığı hatalar nedeniyle Göynük'te bütün binaların satılık olduğunu söyleyen Başkan Gül, "Arslanbucak'a bakın, satılık bina yok. Göynük'te ise 10 binadan 9'unda satılık yazıyor. Başkan adayının oğlu bile Göynük'ü beğenmemiş gidip Antalya merkezde 1 milyon liraya ev almış orada yaşıyor. Biz ailecek Kemer'de yaşıyoruz ve bundan sonra da Kemer'de yaşayacağız" dedi.

'HEPİMİZ TURİZMDEN EKMEK YİYORUZ'

Belediyenin diğer hizmetlerini de anlatan Gül, "Kemer'imize 32 yeni park yaptık. Parklarımızın sayısı 110'a çıktı. 340 kilometre asfalt döktük, 440 kilometre parke taşı döşedik, 160 kilometre kaldırım yaptık. 9 köprü inşa ettik. Turizm için de önemli hizmetler verdik. Çünkü hepimiz turizmden ekmek yiyoruz. Şehir şehir, ülke ülke ziyaretler yaparak ilçemizi tanıtmak ve turizmi geliştirmek için çalışıyoruz. 2017 yılında Antalya'ya gelen 3 milyon 600 bin turistin 1 milyon 400 binini Kemer'imize aldık. 2018 yılında Antalya'ya gelen 4 milyon 800 bin turistin 2 milyonunu Kemer aldı. Bu yıl da turizmde altın yıl yaşayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 12 MECLİS ÜYESİ'

31 Mart seçimlerinde Arslanbucak Mahallesi sakinlerinin ve tüm Kemerlilerin desteğini isteyen CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, şöyle devam etti: "Sizin yakın ilginiz ve desteğinizle 31 Mart yerel seçiminde 12 meclis üyeliğini kazanmak istiyoruz. Yaptığımız açılışlara ve düzenlediğimiz toplantılara gösterdiğiniz ilgiye bakınca bu desteği vereceğinize inanıyor ve size güveniyorum. Seçimlerdeki hedefimiz 17 bin oy ve 12 meclis üyeliğini almaktır. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum."