Başkan Gül, Göynük'te vatandaşla buluştu

KEMER Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Gül, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Göynük Mahallesi'nde miting yaptı. Mitinge CHP İlçe Başkanı Hüsnü Ünal ve İYİ Parti İlçe Başkanı Ergün Büyükbaş, kapatılan Göynük Belediyesi'nin Kurucu Başkanı Azmi Şirinler, Başkan Gül'ün eşi Neşe Gül, oğlu İsmail Gül, kızı Simge Gül ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Göynüklülere önce belediye meclis üyesi adaylarını tanıtan Başkan Gül, "26 aday adayımız vardı. Ama hepsini listeye koymak mümkün değildi. Sağ olsunlar aday göstermediklerimiz de bizim için birinci sıra adayı gibi çalışıyor. Biz Kemer'i sadece meclis üyelerimizle değil Kemerlilerle birlikte yöneteceğiz" dedi. Göynük'ün en önemli sorununun imar olduğunu vurgulayan Gül, "İmar planı getirirken insanlara mutluluk, huzur ve güven de getirmek gerekiyor. Biz bunu Arslanbucak'ta başardık, Göynük'te de başaracağız. İnşallah Göynük'e yüzde 20-30 emsalle imar planını getireceğiz. Bugüne kadar atıl durumda olan alanda yaptığımız düzenlemelerle Göynük Plajı Günübirlik Sosyal Tesisi'ni hizmete açtık. İçinde kütüphane, kafeterya, çocuk odası, oyun grupları yer alan ve çok ucuz fiyata hizmet veren bir tesisi halkımıza kazandırdık. Ayrıca kış turizmini canlandırmak için ilçemizde büyük kongre merkezlerinin olması gerekiyor. Dinopark'ın yanındaki araziyi satın aldık. Oraya hem kongre yapılabilecek büyük bir salon, hem de futbol sahaları, basket sahaları tenis sahaları, çay bahçeleri, kafeterya, spor salonları olan bir projeyi hazırladık. Ama imar iptal edildiği için buraya kazma vuramadık. İmar planı bitince bu yatırımı mahallemize kazandıracağız" diye konuştu.