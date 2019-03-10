Başkan Gül'den personele teşekkür

KEMER Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül ile eşi Neşe Gül'ün ev sahipliğinde, Kemer Belediyesi Göynük Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen personel yemeğinde 850 personel ve aileleri bir araya geldi. Yemeğe personelin yanı sıra CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, meclis üyeleri ve adayları da katıldı.

'KEMER'DE TARİH YAZDIK'

Yemeğin açılışında konuşan Başkan Mustafa Gül, "Bizim belediyemizin en önemli özelliği kendi işini kendi yapan bir belediye olmasıdır. Göynük'teki bu güzel sosyal tesisimiz belediyemizin kendi imkânları ve personeliyle yapıldı. Kemer'in temizliği konusunda çok büyük takdir alıyoruz. Bu da siz değerli personelimizin eseridir. Biz personelimizden memnunuz ve personelimizle mutluyuz. Tüm personelime teşekkür ediyor ve emeklerinize sağlık diyorum. Başarılı çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Biz tecrübemizle, bilgimizle, cesaretlerimizle Kemer'de tarih yazdık. Bölgesini, personelini, esnafını, turizmcisini koruyan bir idari anlayışı, yani sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, Kemer Belediyesi'nde hakim kıldık" dedi.

'TURİZM İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK'

İlçenin ekonomisini canlandırmak için yaptıkları çalışmaları da anlatan Gül, "Kemer'in geleceği için fedakârca çalışıyoruz. Ülke ülke, şehir şehir gezerek tanıtım yapıyor ve turizmin gelişmesi için çaba harcıyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz. İlçemize 2017 yılında 4 milyon turist, 2018 yılında 5.5 milyon turist gelmesini sağladık. Kemer'e gelen Rus turist sayısı ise 2017 yılında 1 milyon 400 bin, 2018 yılında 2 milyon olarak gerçekleşti. Kemer olarak turist sayısında yeni rekorlar kırdık. Yerli turizmde de Türkiye birincisiyiz" diye konuştu.

ŞİRKET İŞÇİLERİNE SENDİKA SÖZÜ

Geçen yıl yapılan yasal düzenlemeyle taşeron şirketten belediye şirketine geçen 539 personelin sendikalı olabilmesi için çaba harcadıklarını vurgulayan Başkan Gül, şöyle dedi: "Hükümetin yaptığı düzenlemeyle belediye şirketlerindeki işçilerin 2020 yılına kadar sendikalı olması engellendi. Bu engeli aşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konuyu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da ileteceğiz. Yasal düzenleme yapılmasını talep edeceğiz. Aynı zamanda Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda belediyemizde de asgari ücreti 2.200 lira olarak uygulamaya başladık."

'HAYALİ VAATLERDE BULUNUYORLAR'

Rakip belediye başkan adayının belediyeye 1200 personel alma gibi hayali bir vaatte bulunduğuna dikkati çeken Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "2018 yılında 539 taşeron personelimizin belediye şirketine geçmesinden sonra personel alımları hükümet tarafından durduruldu. Sadece şirket personelinin yüzde 10'u kadar alıma izin veriliyor. Bu da 53 kişi ediyor. Bu rakamın üstünde personel alınması yasal olarak mümkün değil. Ancak mevcut personelin tümünün işine son verilirse 600 yeni personel alabilir. Bu durumda rakip aday seçilirse toplu işten çıkarma yapmayı vaat ediyor" dedi.

'HEDEFİMİZ 17 BİN OY, 12 MECLİS ÜYESİ'

31 Mart yerel seçimleri öncesi kendisine olan desteğin çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Başkan Mustafa Gül, "Sağ olsunlar Kemer halkı bize çok destek veriyor. Bu destek her geçen gün dalga dalga büyüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde 17 bin oy alacağımıza ve 12 meclis üyesi çıkaracağımıza inancım tamdır. Bu konuda iddialıyız. İsteyen kişiyle de iddiayı girmeyi hazırım. Kemer'i tanıyoruz, halkımızı tanıyoruz" diye konuştu.