Başkan Gül'den muhasebecilere ziyaret

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan muhasebeci, mali müşavir ve maliyecilere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kemer Vergi Dairesi Başkanı Harun Kara, Kemer Mal Müdürü Şerife Işık başta olmak üzere Kemer Maliye Müdürlüğü birimlerini, ardından ilçedeki serbest muhasebeci ve mali müşavirleri ziyaret eden Başkan Gül, ziyaretlerinde günün anısına hediye sundu. Vergi ödemenin kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Mustafa Gül, "Vergilerin düzenli ödenmesinin sağlanmasında ve tahsilatında önemli bir görev üstlenen tüm maliyeci, muhasebeci ve mali müşavirlerimizin Muhasebeciler Haftası'nı kutluyor ve onlara bu zorlu görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Başkan Gül'ün ziyaretlerine Kemer Belediyesi meclis üyeleriyle üye adayları da eşlik etti.