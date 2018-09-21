Başkan Gül aşure dağıttı

KEMER Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki 12 mahallede kurulan semt pazarlarında aşure dağıtımı yapacak. Aşure ikramlarının ilki Kemer Huzur Camii'nde yapıldı. Cuma namazı çıkışında başlayan aşure dağıtımına katılan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, kazan başına geçerek aşure ikram etti. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, çok sayıda vatandaş ile yabancı turist katıldı.



Etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Gül, "Cuma namazı çıkışında halkımızla birlikte aşımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Beldibi'nden Çıralı'ya kadar 12 mahallemizde aşure ikramlarımız devam edecek. Tüm hemşerilerimizi ve ilçemizdeki misafirlerimizi aşımızı paylaşmaya bekliyoruz. Mübarek Muharrem ayı ve Aşure günü çok önemli! Bu günler ne kadar unutturulmaya çalışılsa da biz unutturmayacağız. Belediye olarak 10 yıldır bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.