Başkan Gül, Alman ve Rus Büyükelçileri ile görüştü

RUSYA Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, 2 Temmuz 2018 tarihinde Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ü makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. 3 Temmuz 2018 tarihinde ise davet üzerine Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ile başkentte bir araya gelen Başkan Gül, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve turizm üzerine sohbet etti. Bu görüşmeleri değerlendiren Gül, "Bana bugüne kadar çok güzel duygular yaşatan Kemer halkına teşekkür ederim. Bu duyguların en güzelini geçtiğiz hafta yaşadım. Rusya Büyükelçisi'nin Kemer Belediyesi’ne gelerek bizi ziyaret etmesi ve Almanya büyükelçisinin bizi davet etmesi bir belediye başkanının en çok yaşamak istediği şeyler. Ben Kemer halkına bu görevi bana verdikleri için teşekkür ederim. Halkım bana bu görevi vermemiş olsaydı ben de bu güzellikleri yaşamazdım" dedi.

"Görüşme çok sıcak geçti"

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ile görüşmelerinin detaylarını anlatan Başkan Gül, "Kemer’in turizmi, alt yapısı, hizmeti, temizliği, denizi, Almanya’da yaşayan Türkler ile ilgili, Türklerin buraya dönüşü ile ilgili, Almanya ile Türkiye’nin işbirlikleri ile ilgili bizden bilgi aldılar. Biz de kendilerine bilgi verdik. Bizim için önemli bir toplantıydı. Özellikle Kemer için büyük bir toplantıydı. Bunlar bir örnektir. Bu duruş meselesidir. Bugüne kadar tarihinde belki büyükşehir belediye başkanı hariç hiçbir belediye başkanı kabul edilmemiş. İlk defa bir ilçenin belediye başkanı kabul görmüş. Bu tür kabullerde konuşmalar genelde yaklaşık 20 dakika sürer. Ama biz 1 saat sohbet ettik. Biz nezaketen müsaade istedik. Yoksa sohbet daha da ilerleyebilecekti. Büyükelçilik Kemer ile ilgili araştırma yapmış. Hatta eşimin Kemer’deki sosyal faaliyetlerine kadar araştırmışlar. Bu sıradan bir olay değil ve herkesin bunu kabullenmesi gerekiyor. Hatırlarsanız, Sultanahmet’te 11 Alman teröre kurban gitmişti. Biz orada ölen Almanların birinci derece yakınlarına ömür boyu tatil vermiştik" şeklinde konuştu.

"Erdmann Kemer'i onurlandıracak"

Büyükelçisi Martin Erdmann'ı Kemer'e davet ettiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Gül, "Görüşme sonrası kendisinin yanından ayrılırken, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gideceğimi biliyordu ve ‘Bu konuştuklarımızı Kemal beye de anlatabilirsiniz’ dedi. Biz yola çıkmadan Kemer'e davetimizi kabul etti. Kendisini önümüzdeki 2 ay içerisinde Kemer’de ağırlayacağız. Bu Kemer’in ve turizminin daha da canlanması ve büyükelçinin Kemer’e gelmesi büyük bir olay. Kemer tarihinde ikinci defa bir Alman Büyükelçisi ilçemize gelecek. 2009’daki büyükelçi ile de özel görüşmem vardı. Allahaısmarladık demek için Ankara’dan Kemer’e gelmişti, veda yemeği vermiştik. İkinci defa bir büyükelçi Kemer’e gelecek" diye konuştu.

Rus Büyükelçi'ye teşekkür

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ile başkanlık makamında yaptıkları görüşmeye de değinen Başkan Gül, " Erkhov, Kemer Belediyesi’nin Ruslar ile ilgili yaptığı faaliyetler, Kemer’de ve Türkiye’de yaşayan bütün Ruslara yaptığımız destekler ve alakadan dolayı bize teşekkür etti. Kendilerine bu kadar destek veren bir belediyeyi ziyaret etmek gerektiğini düşündüklerini söylediler. Bunlar önemli şeyler. Buna hiçbirimiz sıradan bir olay gibi bakamayız. Siyaset yapan insanların artık sıradan düşünmek yerine Kemer için, Kemer’in geleceği, turizmi, esnafı için, ileri dönük Kemer hayali için çalışması lazım. Türkiye’ye turist getiren önemli iki ülkenin büyükelçisinin, Kemer’e gelmesi ve bizi ziyaret etmesi ya da Ankara’ya davet etmesi bizim için büyük mutluluktu. Alman büyükelçisini Kemer’de göreceğiz. Rus büyükelçisi de Kemer’de tatil yapmak için bize söz verdi. Bana bu gurur yaşatan Kemer halkına üstüne basa başa tekrar teşekkür ederim" şeklinde konuştu.