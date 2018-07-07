Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde evden ve plajdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs tutuklandı. 

Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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 EDİLEN bilgiye göre, 20 yaşındaki H.K.K. isimli şahıs, Aslanbucak Mahallesi’nde bir evden televizyon bir ay sonra da Merkez Mahallesi’ndeki Sahil Gezi Yolu plajlar kısmından 2 cep telefonu ile 2 bin TL para çaldı. Şüpheli, Kemer Emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Göynük Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. 
Emniyette ifadesi alınan H.K.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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