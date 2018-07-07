Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

EDİLEN bilgiye göre, 20 yaşındaki H.K.K. isimli şahıs, Aslanbucak Mahallesi’nde bir evden televizyon bir ay sonra da Merkez Mahallesi’ndeki Sahil Gezi Yolu plajlar kısmından 2 cep telefonu ile 2 bin TL para çaldı. Şüpheli, Kemer Emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Göynük Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan H.K.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.