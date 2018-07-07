EDİLEN bilgiye göre, 20 yaşındaki H.K.K. isimli şahıs, Aslanbucak Mahallesi’nde bir evden televizyon bir ay sonra da Merkez Mahallesi’ndeki Sahil Gezi Yolu plajlar kısmından 2 cep telefonu ile 2 bin TL para çaldı. Şüpheli, Kemer Emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Göynük Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan H.K.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Antalya’nın Kemer ilçesinde evden ve plajdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs tutuklandı.
EDİLEN bilgiye göre, 20 yaşındaki H.K.K. isimli şahıs, Aslanbucak Mahallesi’nde bir evden televizyon bir ay sonra da Merkez Mahallesi’ndeki Sahil Gezi Yolu plajlar kısmından 2 cep telefonu ile 2 bin TL para çaldı. Şüpheli, Kemer Emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Göynük Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.
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