Animatörler en iyi olmak için yarıştı

Kemer'de, otellerin animasyon ekipleri arasında yapılan elemeler sonucu dereceye giren 3 otelin animatörleri, gece kulübünde yapılan yarışmada 1'inci olmak için mücadele etti. Animatörlerin şovları ilgiyle izlendi

Animatörler en iyi olmak için yarıştı
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KEMER'DEKİ otellerin animasyon ekipleri arasında yapılan elemelerin ardından finale kalan 3 otelin ekipleri, ilçe merkezindeki Club Aura Kemer'de düzenlenen yarışmada 1'inci olabilmek için mücadele etti. Gece kulübündeki eğlence, DJ Serkan ve go go dansçılarının danslarıyla başlarken, saat 01.30'da ise Simena Otel, Rixos Sungate Otel ve Alva Donna Otel'in animasyon ekipleri sahneye çıktı. Yarışmayı takip eden yerli- yabancı tatilciler de kendi otellerinin animatör ekipleri sahneye çıktığında meşaleler yakıp, alkışlayarak destek verdi.

Animasyon ekipleri, birbirinden değişik şovlar sergilerken, en büyük ilgiyi yarışmanın da 1'incisi seçilen Rixos Sungate Otel'in dans şovu gördü. Yarışmaya katılanlara ödülleri, gece kulübünün müdürü Şali Uygan tarafından verildi.

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