Ulutaş gençlerle buluştu

AK Parti Kaş Belediye Başkanı Adayı Mutlu Ulutaş, Kınık Mahallesi'nde bölge gençleriyle toplantıda bir araya geldi. 'Mutlu Gençlik Buluşması' adı verilen buluşmaya AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yavaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, belediye meclisi üyesi adayları ve gençler katıldı. Mutlu Ulutaş, "Kaş'ı yönetirken mutlaka gençlerin görüşlerine yer vereceğiz. Kaş'ın her yerindeki genç arkadaşlarımıza yönelik projeler üreteceğiz. Kınık bölgesine yönelik olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ova Spor Salonu'nu kısa sürede tamamlayarak, bölge gençlerinin spor yapmasını sağlayacağız. Kaş Belediye Başkanı seçilirsem, Kaş'a içinde birçok bölümün olduğu bir meslek yüksekokulu kazandırma sözü veriyorum. Sizlere Kaş'ın her yerinde mutlu bir gençlik yaratma yolunda hizmet sözü veriyorum" dedi.