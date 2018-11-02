Rally Antiphellos başladı

KAŞ Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi desteğinde, Antalya Off-road Kulübü ve Transanatolia işbirliğiyle düzenlenen Rally Antiphellos törenle başladı. Kaş Limanı’nda gerçekleşen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Kaya, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sporcular katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan yaptığı konuşmada, Rally Antiphellos’un Kaş’ın tanıtımına ve bu sporun Türkiye’de gelişimine katkı sunacağını söyledi. Bir aylık süre içinde Kaş’ın birçok ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kaymakam Akhan, “Bu yıl, bu şampiyonayla organizasyonlar tamamlanıyor. Bu tür etkinlikler fedakarlık ve gayret sonucunda gerçekleştiriliyor. Bu sporun da ülkemizde hak ettiği yeri alacağına inanıyor, önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde bir şampiyonaya dönüşmesini temenni ediyorum.” dedi.

Başkan Halil Kocaer de Rally Antiphellos’a katılan sporculara başarı ve yarışın da en iyi şekilde tamamlanması dileğini iletti.

Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise “İlçe merkezinden start alan yarış, Kaş, Gömbe ve Elmalı tarafında yer alan doğal güzelliklerin arasında yapılacak. İlk gün sıralama turları belli olacak. 12 motosiklet ve 17 otomobilin start aldığı yarışın sonunda toplamda yaklaşık 450 kilometre yol kat edilecek. Yarış, başladığı noktada pazar günü sona erecek.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rally Antiphellos, idari ve teknik kontrol sonrası seramonik start ile başladı.