Patara'ya 279 bin ziyaretçi

KAŞ'TA bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni ve Patara Plajı'nı yılın 9 ayında 279 bin 251 kişi ziyaret etti. Karşılığında 1 milyon 281 bin 57 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde bölgeyi 205 bin 960 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 603 bin 130 lira gelir elde edilmişti.

Patara Antik Kenti ve Patara Plajı'na giriş aynı kapıdan yapılıyor. Plaja gitmek isteyen kişi farklı giriş ücreti ödeyerek 10 kez ve 25 kez giriş çıkış yapabiliyor. 2018 yılındaki girişlerde 168 bin 347 kişi 10 girişlik plaj kart, 4 bin kişi de 25 girişlik plaj kart alarak hem antik kenti gezdi hem de Patara Plajı'nda yüzdü.

Patara Antik Kenti, Likya Birliği'nin başkenti ve en önemli altı kentinden biri. ABD Anayasası'na ilham kaynağı olmuş Likya Birliği Meclisi'nin olduğu kentte son 30 yıldır Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan ve TBMM tarafından restore ettirilen Likya Birliği Meclisi, Ana Cadde, Neron Feneri, Patara Giriş Takı, Bazilika, Şehir Hamamı gibi yapılar bulunuyor.





Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 10:46