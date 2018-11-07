Minikler fidanları toprakla buluşturdu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında, 10 milyon öğrenci için 10 milyon fidan dikimini amaçlayan proje kapsamında Kaş'ta da fidan dikimi yapıldı. Kaş Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim töreni Kasaba Mahallesi Seyir Çamı mevkisinde yapıldı. Etkinliğe Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Okul Müdürü Yunus Emre Şahne, Kasaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Özen, Kasaba Şehit Yusuf Polat İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nun 500 öğrencisi, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

Kasaba Mahallesi'ndeki eski orman deposu olarak kullanılan boş alanda öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler 300 çınar ağacı, 250 fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu. İlk fidanı Kaymakam Ulaş Akhan, öğrencilerle beraber dikti. Her öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte fidan dikti.

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "Türkiye orman bakımından zengin bir ülke değil. Ama biz Kaş'ta yaşayanlar olarak şanslıyız. Kaş'ın yüzde 60'ı ormanla kaplı. Ama daha çok ormana, ağaca ihtiyacımız var. Bugün diktiğiniz fidanlara sahip çıkın. Onları koruyun. İleride buraya gelip, çınar ağaçlarının gölgesinde piknik yaparken 'Bu fidanları ben diktim, biz diktik' diyerek gurur duyun" dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan da "Ormanlar bir ülkenin en büyük zenginliği. Bu zenginliği korumak, geliştirmek, çoğaltmak hepimizin görevi. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar sizin, bizim, ülkemizin geleceği. Sağlığımız, oksijen kaynağımız, suyumuz. Bu fidanlara sahip çıkın. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya ile hep birlikte 10 milyon fidanı yeşerteceğiz" diye konuştu.

Programda öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen hediyeler verildi.