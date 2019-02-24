Kaş'ta WWF Liderlik Forumu yapıldı

WWF tarafından Kaş Kültürevi'nde düzenlenen liderlik forumunda, denizlerin korunması için gelecek nesillerin yetiştirilmesi eğitiminin beşincisi yapıldı. Eğitimde yerli ve yabancılar katılımcılar yer alırken, katılımcılar kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmaları paylaştı. Forumun eğitim bölümlerine Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Öztürk, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan, program koordinatörü Anne Walton, WWF Türkiye Deniz Koruma Uzmanı Yaprak Arda, Kaş temsilcileri, ABD, Mısır, Tunus, Hırvatistan, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Slovenya, Hawaii ve Türkiye'den uzmanlar katıldı. Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Öztürk, "Yerel yönetim olarak bugüne kadar WWF'nin çevre koruma projesine destek verdik. Projeye bakışımız bir yandan çevreyi koruyalım, diğer yandan denizden ekmeğini kazanan balıkçıları koruyalım. Sürdürülebilir çevre koruma bu şekilde olmalıdır" dedi. Program koordinatörü Anne Walton, "WWF Akdeniz Girişimi tarafından düzenlenen ortak liderlik forumunun amacı Akdeniz'deki deniz- kıyı koruma alanlarındaki yaptıklarımızla, yapacaklarımızla öncü rolü üstlenmek isteyen bireylerin gelişimini hedefliyor. Güçlü, donanımlı, doğa koruma liderlerini yetiştirmek. Bu çalışma 2015 yılından bu yana devam ediyor. Şu anda ikinci aşamasına geçtik. Bu foruma 14 farklı ülkeden 37 birey katılıyor. İşbirlikçi liderler yetişiyor" diye konuştu. WWF Türkiye deniz koruma uzmanı Yaprak Arda da "4 yıldır bu eğitim çalışmasının bir parçası olarak çalışıyorum. Burada öğrendiklerimi Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki paydaşlarla paylaşıyorum. Bu eğitim çalışmaları sayesinde Kaş- Kekova Koruma Bölgesi'ndeki çalışmalar daha etkin bir biçimde ilerliyor" dedi.