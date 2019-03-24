Kaş'ta 'Kadın ve Toplum' konferansı

KAŞ Müftülüğü tarafından Kaş Belediyesi Fevzi Gürsoy Kültür Salonu'nda düzenlenen konferansa, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut konuşmacı olarak katıldı. Konferansı İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kaş Müftüsü Ahmet Bayer, Yazı İşleri Müdürü İlknur Kişi Bagane, Kaymakam Ulaş Akhan'ın eşi Zeynep Akhan, daire amirleri, müftülük personeli ve vatandaşlar takip etti. Konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta konuşan Sedide Akbulut, "Kuran-ı Kerim, Adem'in yaratılışından bahsederken önce Adem'i, ondan da aynı özden Havva'yı yarattığından bahseder. Geçmişten günümüze bir kadın hakları peşindeyiz. Kadın ve erkek eşit midir, değil midir? Kadın mı güçlüdür, erkek mi güçlüdür? Evde kadının mı, yoksa erkeğin mi sözü geçer? Kendimize soralım 'Niye bu tartışmalar ortaya çıktı?' Demek ki bir hak ihlali var. Allahuteala insandan bahsederken der ki 'İnsan acelecidir, nankördür, insan zalimdir, insan insafsızdır, insan cahildir, zayıftır' diyerek tanımlıyor. Allah bu vasıfları sayarken kadın, erkek ayırmıyor, 'insan' diyor. Kuran-ı Kerim'in tanımladığı vasıfta kadın ve erkek insan olma noktasında eşdeğer yaratılmıştır. Allah nazarında hiçbir farklılıkları ve üstünlükleri yoktur" dedi. Tarih boyunca kadınların hep çalıştığını ve üretime katıldığını vurgulayan Sedide Akbulut, "Hatta erkeğin yapması gereken birçok işi de kadın yapıyor. Ülkemizde evlenme oranı düşüyor, evlenme yaşı yükseliyor. Boşanma oranı artıyor. Neden? Çünkü gençler evliliğin bir sorumluluk olduğunu görünce, bu sorumluluğu kimse üstlenmediği için evlilikten kaçıyor. Kadın ve erkek görevini eşit oranda yerine getirdiği zaman birçok sorun ortadan kalkacak" diye konuştu. Konferansın sonunda Kaymakam Ulaş Akhan'ın eşi Zeynep Akhan ve Kaş Müftüsü Ahmet Bayer, Sedide Akbulut'a çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.