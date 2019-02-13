Kaş Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

BAŞKAN Kocaer mecliste yaptığı konuşmada, Ağullu, Bayındır, Çukurbağ, Yeniköy, Gökçeören Mahallesi ve Sokak Hayvanları Bakımevi 1/1000 uygulama imar planıyla ilgili komisyon kararının görüşülerek, Büyükşehir Meclisi'nde karara bağlanması için olağanüstü meclis toplantısı yaptıklarını söyledi. Gündemde yer alan konulara ilişkin imar komisyonunun toplantı yaptığını belirten Başkan Kocaer, bu alanlarla alakalı rapora göre işlemleri yapacaklarını kaydetti. Başkan Kocaer’in konuşmasının ardından, gündeme geçildi. Ağullu, Bayındır, Çukurbağ, Yeniköy, Gökçeören (Gökseki mevkisi) Mahallesi ve Sokak Hayvanları Bakımevi 1/1000 uygulama imar planı konusu görüşüldü. Ağullu, Bayındır, Gökçeören (Gökseki mevkisi) Mahallesi ve Sokak Hayvanları Bakımevi 1/1000 uygulama imar planıyla ilgili komisyon kararı oy birliğiyle kabul edildi. Çukurbağ ve Yeniköy Mahallesi 1/1000 uygulama imar planıyla ilgili karar ise oy çokluğuyla kabul gördü. Başkan Kocaer toplantı sonunda, “Siyasi partiler adaylarını açıkladı. Yarış başladı, devam ediyor. Kaş’ın geleneğinde, anlayış içerisinde dostça, kardeşçe yarış vardır. Bütün adaylara hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum.” dedi.