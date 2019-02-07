Kaş'a yeni liman başkanı

Kaş Liman Başkanı Murat Ak'ın yaşamını yitirmesinin ardından yerine Selahattin Erdemir atandı.

Kaş'a yeni liman başkanı
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KAŞ Liman Başkanlığına atanan Salahattin Erdemir, görevine başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Erdemir, daha önce Rize'nin Pazar ilçesi ve Artvin'in Hopa ilçesinde liman başkanlığı yaptı. Kaş'ın, denizcilik sektörü açısından Türkiye'nin çok önemli bir merkezi olduğunu kaydeden Salahattin Erdemir, "Turizm açısından yurt dışına açılan bir pencere. Önemli deniz turizm merkezi. Denizcilik sektörüne en iyi hizmeti vererek, hizmet standardını yükseltmeye çalışacağım. Özellikle sektör binasını yenilemek için gayret göstereceğim. Kapımız sektörün tüm temsilcilerine açık olacak" dedi.

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