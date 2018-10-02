Hortum şezlongları uçurdu

Kaş açıklarında oluşan hortum, denizde seyir halindeki yelkenli bir yatın çok yakınından geçti.

Hortum şezlongları uçurdu
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SAHİLDEKİ bir otelin plajına gelen hortum, tatilcilerin malzemeleri ile şezlongları uçurdu. O anlar ise vatandaşlar cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve rüzgar uyarılarının ardından Antalya’nın merkez ve batı kesimlerinde rüzgar şiddetini arttırdı. Özellikle öğleden sonra etkili olan rüzgar, Kaş ilçesi açıklarında hortum oluşturdu. Yarımada mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen hortumda, vatandaşlar ve tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çıkan hortum, o sırada seyir halindeki yelkenli bir yatın hemen yanından geçti. Denizde büyüyen hortum daha sonra kıyaya doğru yönelerek İnceboğaz mevkiindeki plaj işletmesinin yakınından geçti. Hortum, plajdaki vatandaşlara ait malzemeler ile şezlongları uçururken, bu sırada cep telefonuyla hortumu kaydeden vatandaşlar panik içerisinde kaçmaya başladı. Daha sonra yön değiştiren hortum, etkisini azaltarak bölgeden ayrıldı

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