CHP Kaş adayı Hayri Süt oldu

MALİ müşavir Hayri Süt (40) yaptığı yazılı açıklamada, “ Halkımızın takdiriyle dünya güzeli ilçemiz Kaş’a hizmetkar olmaya geliyoruz. Fikir ve parti ayırmaksızın, her bireye ve mahalleye eşit hizmet ilkesiyle hızlı çözüm üreten, işsizlik sorununu çözen, ulaşılabilir hizmet sunmayı ilke edinmiş, kamu yararını esas alan sosyal belediyecilik anlayışıyla başlıyoruz. Bu yönetim şekliyle ilçe örgütümüzle aday adayı yol arkadaşlarımızla tüm partililerimiz ve millet ittifakımızın değerli birleşenleriyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp, kimseyi ötekileştirmeden uzlaşmacı ve hoşgörülü bir çalışma tarzıyla hem büyükşehirde hem de ilçe belediyesinde millet ittifakımızın gücü ile başarılı olacağız. Derman belediyeciliği için geliyoruz.” dedi.