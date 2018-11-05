KAŞ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ihaleyle 170 işyeri açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. Belediye Başkanlığı’nda başlayan ihaleyle Andifli Mahallesi’nde 147, Gömbe’de 17, Üzümlü’de 4, Yeşilköy ve Kınık’ta ise birer dükkan 3 yıllık süreyle kiraya verilecek.
Kaş Belediyesi’nde yapılan ihalenin polisin ve zabıtanın güvenlik önlemi altında gerçekleştiği kaydedildi.
Belediyeden kiralık işyeri
Antalya Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 170 işyerini kiraya veriyor.
KAŞ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ihaleyle 170 işyeri açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. Belediye Başkanlığı’nda başlayan ihaleyle Andifli Mahallesi’nde 147, Gömbe’de 17, Üzümlü’de 4, Yeşilköy ve Kınık’ta ise birer dükkan 3 yıllık süreyle kiraya verilecek.
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