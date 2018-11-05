Belediyeden kiralık işyeri

Antalya Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 170 işyerini kiraya veriyor. 

Belediyeden kiralık işyeri
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KAŞ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ihaleyle 170 işyeri açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. Belediye Başkanlığı’nda başlayan ihaleyle Andifli Mahallesi’nde 147, Gömbe’de 17, Üzümlü’de 4, Yeşilköy ve Kınık’ta ise birer dükkan 3 yıllık süreyle kiraya verilecek. 
Kaş Belediyesi’nde yapılan ihalenin polisin ve zabıtanın güvenlik önlemi altında gerçekleştiği kaydedildi. 

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