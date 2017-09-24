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Antalya'da 2 bin yıllık heykelcik bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Ksanthos Antik Kenti'nde devam eden kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık, kafası, kol ve bacakları bulunmayan "Apollon" olduğu düşünülen heykelcik bulundu

Antalya'da 2 bin yıllık heykelcik bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Ksanthos Antik Kenti'nde devam eden kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık, kafası, kol ve bacakları bulunmayan "Apollon" olduğu düşünülen heykelcik bulundu

24 Eylül 2017 Pazar 12:07
Antalya'da 2 bin yıllık heykelcik bulundu
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ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki Ksanthos Antik Kenti'nde devam eden kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık, kafası, kol ve bacakları bulunmayan "Apollon" olduğu düşünülen heykelcik bulundu.

Ksanthos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Aytaç Dönmez, 2017 kazı sezonunda odaklanılan noktanın antik kentin tiyatrosu olduğunu söyledi.

Dönmez, tiyatro içindeki 15 alanda sondaj kazılar yapıldığını, özellikle erken dönem tiyatrosu hakkında önemli sonuçlara ulaşıldığını bildirdi.

Tiyatronun sahne binasında bulunan odalarda yapılan çalışmalarda, mitolojide müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı olarak geçen Apollon'a ait olduğu düşünülen, kafası ile kol ve bacakları daha önceden kırılmış 35 santimetre uzunluğunda bir heykelcik bulunduğunu kaydeden Dönmez, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen heykelcik ve diğer buluntularla ilgili araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

"Gerekli incelemelerin ardından sergilenecek"

Heykelciğin gerekli incelemenin ardından sergileneceğini ifade eden Dönmez, kazılarda ortaya çıkan bu gibi tarihi eserlerin heyecanlarını arttırdığını dile getirdi.

Antik kentin tarihi birikiminin ortaya çıkarılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Dönmez, bu çalışmalar kapsamında tiyatro içinde bulunan tüm mimari parçaların taş tarlasına kaldırıldığını ve böylece alanın ziyaretçilerin gezmesi için daha uygun bir hale getirildiğini anlattı.

"Acıların kenti" Ksanthos

Antalya-Fethiye sınırındaki Ksanthos Antik Kenti'nde 1950'li yıllarda başlayan kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Varkıvanç başkanlığında yürütülüyor.

Tarihi kaynaklarda, "acıların kenti" olarak da geçen Ksanthos ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: 

"Ksanthos, Pers komutanı Harpagos tarafından kuşatılır. Kenti savunan halk, şehri kaybedeceklerini anlayınca toplu olarak intihar eder. Toplu intihardan bu sırada kentte bulunmayan 80 aile kurtulur ve şehri yeniden kurar. MÖ 475-450 arasında Ksanthos bu kez yangın felaketi yaşar. Kazılarla da belirlenen bu yangından sonra şehir büyük bir gelişme göstererek Batı dünyası ile özellikle Atina ile ilişkiler kurar."
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşHEYKELCİK
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