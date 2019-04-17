Ahşap ev yangında kül oldu

Kaş ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Ahşap ev yangında kül oldu
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KAŞ'A bağlı Kasaba Mahallesi Alponos mevkisi Göncüler Sokak'taki 2 katlı ahşap evde dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Birimi'ne ait 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kül oldu. Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi. Evin yaşamını yitiren Özkan Yağcı'ya ait olduğu ve evde eşi 80 yaşındaki Müşerref Yağcı'nın oturduğu, yangın anında evde olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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