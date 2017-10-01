Alanya'ya tatile gelen Rus turist boğularak öldü!

Haber: Mehmet AL

ALANYA'DA tatil yapan Rus uyruklu Valeril Tolokonnıkov (60), dün saat 15.00 sıralarında serinlemek için Kargıcak Mahallesi'ndeki sahile geldi. Burada dalgalı denize giren Tolokonnıkov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Tolonnıkov'u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yeniden kalbi çalıştırılarak tedaviye alınan Tolonnıkov yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Rus turist Valeril bu gün tedavi gördüğü ALKÜ Hastanesinde yaşamını kaybetti. Rus tursitin cesedi otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.