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Alanya'ya tatile gelen Rus turist boğularak öldü!

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde dün denize giren 60 yaşındaki Rus turist boğulma tehlikesi geçirdi. Rus turist kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını kaybetti 

Alanya'ya tatile gelen Rus turist boğularak öldü!

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde dün denize giren 60 yaşındaki Rus turist boğulma tehlikesi geçirdi. Rus turist kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını kaybetti 

01 Ekim 2017 Pazar 16:16
Alanya'ya tatile gelen Rus turist boğularak öldü!
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Haber: Mehmet AL
ALANYA'DA tatil yapan Rus uyruklu Valeril Tolokonnıkov (60), dün saat 15.00 sıralarında serinlemek için Kargıcak Mahallesi'ndeki sahile geldi. Burada dalgalı denize giren Tolokonnıkov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Tolonnıkov'u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yeniden kalbi çalıştırılarak tedaviye alınan Tolonnıkov yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Rus turist  Valeril bu gün tedavi gördüğü ALKÜ Hastanesinde yaşamını kaybetti. Rus tursitin cesedi otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 18:24
Anahtar Kelimeler:
BoğulmaKargıcakRus TuristAlanya
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