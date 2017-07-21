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Alanya'da, kırsala modern çocuk parkı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; kırsaldaki Keşefli, Yaylakonak, Beyreli ve Kargıcak Mahallesi'nde yeni çocuk oyun parklarını hizmete sundu

Alanya'da, kırsala modern çocuk parkı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; kırsaldaki Keşefli, Yaylakonak, Beyreli ve Kargıcak Mahallesi'nde yeni çocuk oyun parklarını hizmete sundu

21 Temmuz 2017 Cuma 14:34
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Haber: Alper KUTAY

MERKEZ ve kırsal mahallelere yaptığı hizmetlere aralıksız devam eden Alanya Belediyesi, çalışmalar kapsamında çocukları da unutmuyor. Kırsaldaki Keşefli, Yaylakonak, Beyreli ve Kargıcak Mahallesi'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 4 mahallenin ihtiyacı olan çocuk parkları bugün itibariyle hizmete açıldı. Mahallelerinde ilk kez çocuk parkı gören vatandaşlar ve çocuklar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti. “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanların her mahallede olması için çalışıyoruz" diyen Başkan Yücel, "Bugüne kadar parkı ve sosyal alanları bulunmayan mahallelere yeni çocuk parklarını kazandırdık. Tamamlanan parkların çevre düzenlemeleri de yapılacak. Parksız mahalle kalmayacak" açıklaması yaptı.

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Son Güncelleme: 21.07.2017 17:45
Anahtar Kelimeler:
alanya da kırsala modern çocuk parkı
Yorumlar
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halil 2017-07-21 22:03:45

SORUN ADEM BAŞKANA SEÇİMLERDE BİRİNCE CIKTIĞIN ÇIPLAKLI MAHALLESİNDE KAÇ TANE PARKIN VAR ADEM BEY NE DİYON BU İŞE BU ARADA EN AZ 6000 İNSAN VAR BU MAHALLEDE. ZAMANI GELİNCE GEREKEN YAPILCAK.

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çakallah mahallesi 2017-07-21 22:08:15

bizim mahalleye nezaman gelecek alanya belediyesi acaba ???çakallar mahallesi..

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Cikcilli sakini 2017-07-27 09:19:57

Cikcilli bile dururken kırsala park, yol diyorsunuz. Size güvenen destek verenlerden birisi olarak büyük hayal kırıklığı yarattı.8 ay önce başvuru yaptım ama belediye gelip bir çözüm bile bilmiyor. Fakat iş reklam olunca yapıyor.

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gumuskavak 2017-07-28 10:21:11

Bizim mahalleye nezaman yapacaksiniz parki bizim orda cok yagciniz var gumuskavak

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Kemal Sarıkoç 2017-07-21 14:52:53

köylerde ki mahallelerdekini boşver merkeze bak, her taraf toz toprak, asfalt kalmamış yollarda. Fığla, Hasbahçe ve cikcilli de doğru dürüst ne park, ne çocuk parkı ne de asfalt var!! Köylerdeki hizmet merkezde de olsun istiyoruz :))))))

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YETER 2017-07-21 15:51:53

PARK İŞİNİ BIRAK BAŞKAN SEN ŞEHİR İÇLERİNİ ÇÖZ YETER. OLMADIK YERLERE ASFALT YAPACAĞINIZA GELİN KONAKLININ İÇLERİNDEKİ YOLLARA BAKIN.MAHALLE ARALARINDAKİ YOLLAR İÇİN ARAZİ ARAÇI GEREKİR HALDE.

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KONAKLI 2017-07-21 15:53:08

ADEM BEY PARK İLE UĞRAŞACAĞINA GELDE KONAKLIDAKİ KALDIRIM TEZGAHLARININ HALİNİ ESNAFIN HALİNİ GÖR YAZIK YAZIK.

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Alanya'dan 2017-07-22 15:59:01

Geçen günlerdede yazmıştım büyükhasbahçe ve fığla mh de ne asfalt ne yol ne park var.alanyanın en hızlı gelişen mh leleri. Ne desek boş bunlar boş işlere devam etmeye yemin etmiş.......

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