Alanya'da, kırsala modern çocuk parkı

Haber: Alper KUTAY

MERKEZ ve kırsal mahallelere yaptığı hizmetlere aralıksız devam eden Alanya Belediyesi, çalışmalar kapsamında çocukları da unutmuyor. Kırsaldaki Keşefli, Yaylakonak, Beyreli ve Kargıcak Mahallesi'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 4 mahallenin ihtiyacı olan çocuk parkları bugün itibariyle hizmete açıldı. Mahallelerinde ilk kez çocuk parkı gören vatandaşlar ve çocuklar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti. “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanların her mahallede olması için çalışıyoruz" diyen Başkan Yücel, "Bugüne kadar parkı ve sosyal alanları bulunmayan mahallelere yeni çocuk parklarını kazandırdık. Tamamlanan parkların çevre düzenlemeleri de yapılacak. Parksız mahalle kalmayacak" açıklaması yaptı.