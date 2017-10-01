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Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus yaşam savaşı veriyor

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde dalgalı denize giren 60 yaşındaki Rus turist boğulma tehlikesi geçirdi. Rus turistin kalbi Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden çalıştırılarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus yaşam savaşı veriyor

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde dalgalı denize giren 60 yaşındaki Rus turist boğulma tehlikesi geçirdi. Rus turistin kalbi Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden çalıştırılarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı

01 Ekim 2017 Pazar 16:16
Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus yaşam savaşı veriyor
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Haber: Mehmet AL

ALANYA'DA tatil yapan Rus uyruklu Valeril Tolokonnıkov (60), saat 15.00 sıralarında serinlemek için Kargıcak Mahallesi'ndeki sahile geldi. Burada dalgalı denize giren Tolokonnıkov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Tolonnıkov'u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yeniden kalbi çalıştırılarak tedaviye alınan Tolonnıkov yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaRus TuristKargıcakBoğulma
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