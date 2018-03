Kadınların en büyük hatası seksi olmayı çıplaklık sanmaları

YAKINDA bir romantik komedi filmiyle izleyeceğimiz Müge Boz yüzü olduğu Hyperfolk markasıyla da beğeni topluyor. Modelliğin oyunculuğa uzak olmadığını söyleyen Boz yapacağı farklı projelerini anlattı...

Oyunculuk, ticaret, sağlıklı yaşam bunların hepsinden oluşan bir hayatı yaşamak nasıl bir his?

Yorucu. Ama bu tempoyu seviyorum... Bu çokluklar yaşamın içerisinde bir birey olarak kendimi ifade edebildiğim ve tatmin edebildiğim seçimlerim. Kafamda sürekli projelerle gezen bir insanım. Bu akış olmadığı zaman hayata tutunamıyorum.

Hyperfolk için modellik yaptınız. İşbirliğiniz nasıl oldu?

Marka yönetmeni Ferhat Kazancı benim uzun yıllardır tanımakta olduğum yakın bir arkadaşım, onun işindeki profesyonel yaklaşımını her zaman beğenmişimdir dolayısı ile daha 1 yıl gibi kısa bir zaman diliminde ismini sıkça duymuş olduğum Hyperfolk markası ile birlikte bir fotoğraf çalışması yaptık. Hyperfolk markasının maskülenliği dişilik ile yumuşatan özel bir çizgisi var beni çekende bu oldu, çünkü feminenliğin yumuşak çizgilerle zorunlu bağdaştırılmasına anlam veremiyorum.

Doğallıktan yana birisiniz. Peki kendinizi ne zaman dişi ve feminen hissedersiniz? Bir etek giydiğinizde mi yoksa kırmızı bir ruj sürdüğünüzde mi?

Tüm samimiyetimle söylüyorum böyle görünmek gibi çabası ya da tercihi olan biri değilim. Ancak ve ancak profesyonelliğimin çizgisi doğrultusunda sadece işim gereği olabilir. Bu yüzden örneklemeden gidersek bir etek ya da bir rujun etki durumlarını irdeleyen biri değilim.

"Model değilim ama modellik, oyunculuğun uzağında olan bir şey değil."

Modellik bundan sonrası için kariyerinizde nasıl bir yerde olacak?

Bir oyuncu olarak modellik aslında işimizin çok da uzağında bir meslek değil. Fakat ben bir oyuncuyum, model değilim ve bu proje özelinde bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik.

Peki modaya Müge Boz markasıyla adım atmak gibi bir arzunuz var mı?

Hiç bir arzum yok ama markalaşma adına daha farklı projelerim var... Sağlıklı beslenmenin ve kendine özen göstermenin sıkıcı değil eğlenceli olduğunu gösterdiğim projeler var. Youtube kanalı, restoran ve bu konseptte ilerleyecek diğer projelerle karşınızda olacağım.

Dizi veya filmler ne durumda?

Bu yaz çekeceğimiz çok tatlı bir romantik komedi filmimiz var. Uzun zamandan beri komedi oynamak istiyordum zaten. Bir de yaz sonuna doğru açılacak olan restoran projemiz var. Bunlar şu anda tüm vaktimi alıyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem’de rol aldınız. Nasıl bir deneyimdi? Önemli bir deneyim ve heyecandı. Her şeyden önce, tarihin bir parçası olmuş karakteri canlandırmak oyuncu için profesyonel anlamda önemli bir tecrübe. Kostümler, diyaloglar, her şeyden önce yaşanmışlığı tekrardan hayata geçirilmesi çok başka bir şey. Çok keyif alarak çalıştım ve oyunculuk kariyerime kendi adıma güzel bir imza attığıma inandığım bir proje oldu benim için.

Zihin yapımı geliştiriyorum

Son dönemde neler yaptınız?

Düşüncelerimi ve zihin yapımı olumlu yönde geliştirebilmek adına meditasyon ve zihin çalışmaları yeni alışkanlıklarım. Keşiflerim de aroma terapik yağlar ve bunların ruhsal dünyamızda yarattığı olumlu değişimler.Meditasyon ile güne başlamak çok öğretici ve geliştirici...

Hedefim mutlu olmak

Bu eğitimleri alma nedeniniz neydi?

Küçüklüğümden beri bu tarz konulara hep ilgiliydim. Hep kendimi geliştirmek, beğenmediğim huylarımı değiştirebilmek, daha yapıcı pozitif mutlu ve hayattan zevk alan bir insan olmayı hedeflemiştim. Hatta bir ara dünyayı kurtarma planları bile yapmıştım. Her bir birey kendi sınırlarını genişletir ve pozitif düşünürse otomatikman dünya da daha iyi bir yer olur fikriyle, birçok kuramdan örnekleri toparlamaya çalışmıştım. Ama o zamanlar bu kuramımı çok geliştiremedim. Giderek bunlara daha çok zaman ayırmaya ve konsantre olmaya başladım.

Müge çabasız güzellerimizden

Hyperfolk erkek koleksiyonuna kadını ekleme fikriniz nasıl gelişti?

Şirket ortağım Mustafa Kuroğlu ile önceliğimiz farklılıktan yoksun olan erkeler için tercih edilen olabilmekti. Ama boyfriend giyimi seven kadınlarımız koleksiyonu beğenip tercih edince bunu yaptık.

Müge Boz’u marka yüzü olarak seçmenizin özel bir sebebi var mı?

Müge tanığım hiç çabasız, yüzünde sıfır makyaj ile bile oldukça güzel görünen bir kadın... Hyperfolk markasının yüzü olma teklifini kendisine götürdüğümde çıkacak sonuçtan öyle emindim ki... Bu bir ekip işi Müge var olan güzelliğini fotoğraf karesine yansıtabilmekte. Şuan doğru bir ekibin doğurduğu sonuçların tadını çıkarıyoruz.

Kadınların seksi görünme çabasına ne diyorsunuz?

Kadınların en büyük hatası seksiliğin çıplaklıktan geçtiğini sanmaları. Asıl seksi olan kendinde barındırdığın güzelliklerin doğru şekilde fark edilirliğini sağlamaktır.