İlk epilasyonda dikkat edilmesi gerekenler

HER kız çocuğu annesine kızının ergenliğe girmesiyle büyük iş düşer. Peki, ergenlik dönemi sorunlarının başında gelen tüylenme sorununa karşı ilk epilasyonda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

1. İlk epilasyon öncesi bilgi verilmeli

Öncelikle kızınızın vücudundaki değişimlerle ilgili ona bilgi vermeli ve kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemesi gerektiğini öğretmelisiniz. Bu yaşlarda arkadaşlar arasında epilasyondan regl dönemine kadar her konu konuşulur ve tartışılır. Duyduğu bilgilerle yanlış yönlenmesini önlemeli ve ergenliğin ilk yıllarında ona rehberlik etmelisiniz. Bu rehberlik hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı için önemlidir.



2. İstenmeyen tüy sorunu nasıl çözülecek?

Ergenliğe giren kız çocukları dış görünüşlerine normalde olduğundan daha fazla özen göstermeye başlayacaktır. Hormonel değişimler sonucu gözlemlenen istenmeyen tüy sorunu da ilk karşınıza çıkacak problemlerden biri olacaktır. İstenmeyen tüyler söz konusu olduğunda kullanılan yöntemlerle ilgili bilgi vermeli ve doğru yöntemi seçtiğinden emin olmalısınız.

3. İstenmeyen tüylerde en doğru yöntem hangisi?

• İstenmeyen tüyler denildiğinde akla ilk gelen yöntem ağda olsa da ağda hem acı verici hem de tek başına uygulanması zor bir yöntemdir. Yaşadığı değişimden dolayı daha fazla utanan bir genç kıza annesi bile olsanız ağda yapmak onu daha çekingen hale getirebilir.

• Jilet ise fazla dikkat gerektiren bir yöntemdir. Jilet ile istenmeyen tüyleri almak bu işlemi ilk defa deneyecek biri için tehlikelidir.

• Tüy dökücü kremler ise özellikle içerdikleri kimyasallar sebebiyle cildi tahriş edebilir ve alerjilere neden olabilir. Vücudunda pek çok değişiklik yaşanan genç kızların cildinin hassasiyeti düşünüldüğünde bu yöntem de pek uygun görünmemektedir.

• İlk epilasyon ve istenmeyen tüy sorunu söz konusu olduğunda epilatörler en uygun ve acısız yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bireysel kullanıma uygunluğu genç kızların utanmasını engellerken en az acı ile uzun süre pürüzsüz bir cilt vaat etmeleri de yine tercih sebebi olmalarını sağlamaktadır. Epilatör kullanımında genç kızlar için en güvenilir markayı tercih etmeli, ilk kullanımda ona rehberlik etmek adına uygulamasını gösterebilirsiniz.



Genç kızlar için epilatör nasıl seçilmeli?

Genç kızlar için epilatör seçilirken kesinlikle hedefi epilasyona yeni başlayanlar olacak şekilde güvenilir bir markanın güvenilir bir ürünü seçilmelidir. Genç kızlar için epilasyon dahil tüm bakım ve temizlik konuları ekstra bir sorun olabileceğinden uzun süre pürüzsüzlük sağlayan bir ürün tercih etmelisiniz.

Acemiliğe karşı kaydırmayan tutuşlu olanlar ve vücudun her bölgesi için uygun başlık içeren ürünler ideal olacaktır. Genç kızların hassas cildi için özellikle masaj sistemi olan içeren bir ürünün seçilmesi acıyı azaltacaktır. Ayrıca hem ıslak hem de kuru uygulama yapılabilen epilatörler seçildiği takdirde duşta kullanım yaparak acıyı azaltmak mümkün olacaktır.