Hem güzeller hem asi! Vücut ölçülerini paylaşmayı reddettiler

GEÇTİĞİMİZ Perşembe günü Peru'da düzenlenen Miss Peru isimli güzellik yarışmasında, yarışmacıların alışılagelmişin dışındaki sözleri hem geceye damga vurdu hem de tüm dünyada geniş yankı buldu.

İSİTATİSTİKLER PAYLAŞTILAR

Yarışmaya katılan kadınlar, kendilerini tanıtırken vücut ölçülerinin açıklanacağı kısıma gelince, bunun yerine ülkedeki kadınlara yönelik şiddetin yaygınlığı konusunda bazı istatistikler paylaştılar. İzleyicilerin bu duruma oldukça şaşırdığı ifade edilirken, kadınların bu tercihi dünyanın her köşesinden alkış aldı.

"ÖLÇÜLERİM"

Sahneye çıkan ilk isim olan Camille Canicoba Llaro kendini tanıttıktan sonra,"Ölçülerim; başkent Lima'da son 9 yılda 2.202 kadın cinayeti işlendi." dedi. Bir diğer yarışmacı sıra kendisine geldiğinde, "Şehrimdeki kadınların yüzde 80'en fazlası şiddet görüyor" açıklamasında bulundu. Huanuco'yu temsil eden bir diğeri ise bölgesinde 13 bin kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığını aktadı. Chincha'yı temsil eden yarışmacı ise üniversite mezunu kadınların yüzde 60'ının beraber oldukları kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi.

PROTESTO ORGANİZATÖRLERLE BERABER PLANLANDI

Yarışmacıların "Ölçülerim" diye başlayarak aktardığı istatistikler oldukça çarpıcı anların yaşanmasına sebep oldu. Yarışmanın organizatörleriyle beraber planlanan protesto esnasında, eşi tarafından şiddete uğrayan ünlü dansçı Lady Guillen'in yaralı yüzü de dahil olmak üzere pek çok şiddet mağduru kadına ait görüntüler, yarışmacıların fotoğraflarının gösterildiği ekranda paylaşıldı. Yarışmanın bir başka bölümünde ise yarışmacılardan Peru'daki kadınlara karşı şiddetle mücadele etme konusundaki düşüncelerini paylaşmaları istendi.

RAKAMLAR ÇOK CİDDİ

İstatistiklere göre Perulu kadınların yüzde 50'den fazlası hayatları süresince ağır şiddet görüyor.