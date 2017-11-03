Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111001
ALTIN
158.398
DOLAR
3.8546
STERLİN
5.0446
EURO
4.4933
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı...
banner468

Hem güzeller hem asi! Vücut ölçülerini paylaşmayı reddettiler

Peru'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında, kadınların vücut ölçüleri yerine kadına şiddete dair bazı istatistikler paylaşması tüm dünyada ses getirdi

Hem güzeller hem asi! Vücut ölçülerini paylaşmayı reddettiler

Peru'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında, kadınların vücut ölçüleri yerine kadına şiddete dair bazı istatistikler paylaşması tüm dünyada ses getirdi

03 Kasım 2017 Cuma 15:46
Hem güzeller hem asi! Vücut ölçülerini paylaşmayı reddettiler
banner404

GEÇTİĞİMİZ Perşembe günü Peru'da düzenlenen Miss Peru isimli güzellik yarışmasında, yarışmacıların alışılagelmişin dışındaki sözleri hem geceye damga vurdu hem de tüm dünyada geniş yankı buldu.

İSİTATİSTİKLER PAYLAŞTILAR

Yarışmaya katılan kadınlar, kendilerini tanıtırken vücut ölçülerinin açıklanacağı kısıma gelince, bunun yerine ülkedeki kadınlara yönelik şiddetin yaygınlığı konusunda bazı istatistikler paylaştılar. İzleyicilerin bu duruma oldukça şaşırdığı ifade edilirken, kadınların bu tercihi dünyanın her köşesinden alkış aldı.

"ÖLÇÜLERİM"

Sahneye çıkan ilk isim olan Camille Canicoba Llaro kendini tanıttıktan sonra,"Ölçülerim; başkent Lima'da son 9 yılda 2.202 kadın cinayeti işlendi." dedi. Bir diğer yarışmacı sıra kendisine geldiğinde, "Şehrimdeki kadınların yüzde 80'en fazlası şiddet görüyor" açıklamasında bulundu. Huanuco'yu temsil eden bir diğeri ise bölgesinde 13 bin kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığını aktadı. Chincha'yı temsil eden yarışmacı ise üniversite mezunu kadınların yüzde 60'ının beraber oldukları kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi.

PROTESTO ORGANİZATÖRLERLE BERABER PLANLANDI

Yarışmacıların "Ölçülerim" diye başlayarak aktardığı istatistikler oldukça çarpıcı anların yaşanmasına sebep oldu. Yarışmanın organizatörleriyle beraber planlanan protesto esnasında, eşi tarafından şiddete uğrayan ünlü dansçı Lady Guillen'in yaralı yüzü de dahil olmak üzere pek çok şiddet mağduru kadına ait görüntüler, yarışmacıların fotoğraflarının gösterildiği ekranda paylaşıldı. Yarışmanın bir başka bölümünde ise yarışmacılardan Peru'daki kadınlara karşı şiddetle mücadele etme konusundaki düşüncelerini paylaşmaları istendi.

RAKAMLAR ÇOK CİDDİ

İstatistiklere göre Perulu kadınların yüzde 50'den fazlası hayatları süresince ağır şiddet görüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KadınKomik - İlginçDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pink: Çıplak selfie feminizm değildir
Pink: Çıplak selfie feminizm değildir
Kadınlar neden tayt giymeyi çok seviyor?
Kadınlar neden tayt giymeyi çok seviyor?
Kadınların en büyük hatası seksi olmayı çıplaklık sanmaları
Kadınların en büyük hatası seksi olmayı çıplaklık sanmaları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim