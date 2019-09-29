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İşte Miss Turkey 2019 finalistleri

MAGAZİN 29.09.2019, 16:53
İşte Miss Turkey 2019 finalistleri
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Simay Rasimoğlu

Boy: 1.88

Yaş: 22

Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu

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