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İnci Çiçeği hizmette
PORTAKAL
06.09.2019, 22:50
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#deprem
#İzmir
#Malatya
#Antalya
#Van
#Alanya
#Burdur
#mersin
#abdulhamit gül
#Muammer Güler
#Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
#İstanbul
#Hüseyin Çelik
#Omeruo
#Huszti
#samsun
#Abdulselam Özatak
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