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İncekum'da vatandaşlar Yücel'e seslendi

Batı Alanya'da yaşayan vatandaşlar, İncekum Plajı'nda imar planında park olarak görülen alanın halkın kullanımına açılmasını istedi

İncekum'da vatandaşlar Yücel'e seslendi

Batı Alanya'da yaşayan vatandaşlar, İncekum Plajı'nda imar planında park olarak görülen alanın halkın kullanımına açılmasını istedi

02 Ekim 2017 Pazartesi 22:19
İncekum'da vatandaşlar Yücel'e seslendi
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İNCEKUM Mahallesi'nde faaliyet gösteren Pegasos Royal Otel'in ecrimisil ödeyerek kullandığı ileri sürülen ve imar planında park olarak görünen 2 bin 180 metrekare yerin belediye tarafından halkın kullanımına açılması istendi. İçerisinde Pegasos Royal Otel'in tenis kortları bulunan alanın parka dönüştürülerek, halk plajı olarak hizmete açılmasının bölgedeki halk plajı sorununu kısmen çözeceği iddia edildi. Vatandaşlar, bu alanın parka dönüştürülmesinin Pegasos Royal Otel'e, dolayısıyla turizme hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini söyledi.
'MİNNETTAR KALIRIZ'
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den park için çalışma yapmasını isteyen vatandaşlar, şöyle konuştular: "Denizle iç içe yaşayan Batı Alanya halkının denize girerek serinleyebileceği yerlerin başında İncekum Plajı geliyor. Çünkü denizin derinliği çocukların ve yüzme bilmeyenlerin serinlemesine de imkan veriyor. Sahil boyunca İncekum gibi bir plaj yok. Plajların büyük bölümü taşlık ve kayalık. Başkanımız Yücel, bu alanı park ve plaj olarak bölgeye kazandırırsa kendisine minnettar kalırız."

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Anahtar Kelimeler:
Batı AlanyaYücelİncekum
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