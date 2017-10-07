Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375

Ihıcıka zayıflamanın sırı

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

07 Ekim 2017, 00:08

BİLADER, hindi kime deggelsem "Recimdeyim bilader, hu gadar fazla kilom var" deyoru. "Nahıl oluyoru engi recim işi?" dediimde de "Sabaala bi kirbid kutusu gadar ag peynir, 4 zeytin, bi bosdan, bi de tomati yeyom. Çayı da şekersiz içiyom. Öölenile haşlanmış veyahud yaasız kebab edilmiş tavıg yeyom. Aşamıla da köfde yeyom. Aralarda da yoordula meyva yeyom. Emme bunları ızar ızar yeyom" deyoru. Bilader, devir deeşdi geddi. Esgiden heç engile recim eden yoodu emme milled de çıta gibiidi. Neden? Millet baccada baada çalışırdı, yediini yakardı. 

Allah sizi inandırsın, amelelig eden bi emmi varıdı esgiden, günde heç yemezse 10 dene egmeg yerdi bilader. Esgi egmegler de hindikilerden böyüüdü. Sabaala evde yer gelir, guşlugda gayfeltide 2 egmeg götürür, öölenile 2 egmeg götürür, ikindile de 2 egmeg yerdi. "Emmi her öönde 2 egmeg yemesem gannım doymaz" deridi. Günde 10 egmeg yeridi. Ben de engine "Emmi senin boğazın çog guduz, sen adamı mürd edersin" derdim. Emme emmim her gün çükürüle yer gazardı. Dini imanı gevrerdi. 10 egmee yerdi emme sırım gibidi. Eee goley mi bilader çükürüle yer gazmag. 
Ben engirden zayıflamag uçun oğraşanlara garanti veriyom. İşinize gücünüze bi ay ara verin. Benim baccada hindi tam iş vagdı. Bi ay yanıma gelin, sizi bi çalışdıraam. Angaz atamadın mı, cemakana köken ekemedin mi, gövre çekiyemedin mi, ot yolamadın mı, yer gazamadın mı derken 30 günde 30 kilo verdirmessem size adam deelim. Benden deevermesi. Havaslılar beni bulsun. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim