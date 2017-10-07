Ihıcıka zayıflamanın sırı

BİLADER, hindi kime deggelsem "Recimdeyim bilader, hu gadar fazla kilom var" deyoru. "Nahıl oluyoru engi recim işi?" dediimde de "Sabaala bi kirbid kutusu gadar ag peynir, 4 zeytin, bi bosdan, bi de tomati yeyom. Çayı da şekersiz içiyom. Öölenile haşlanmış veyahud yaasız kebab edilmiş tavıg yeyom. Aşamıla da köfde yeyom. Aralarda da yoordula meyva yeyom. Emme bunları ızar ızar yeyom" deyoru. Bilader, devir deeşdi geddi. Esgiden heç engile recim eden yoodu emme milled de çıta gibiidi. Neden? Millet baccada baada çalışırdı, yediini yakardı.
Allah sizi inandırsın, amelelig eden bi emmi varıdı esgiden, günde heç yemezse 10 dene egmeg yerdi bilader. Esgi egmegler de hindikilerden böyüüdü. Sabaala evde yer gelir, guşlugda gayfeltide 2 egmeg götürür, öölenile 2 egmeg götürür, ikindile de 2 egmeg yerdi. "Emmi her öönde 2 egmeg yemesem gannım doymaz" deridi. Günde 10 egmeg yeridi. Ben de engine "Emmi senin boğazın çog guduz, sen adamı mürd edersin" derdim. Emme emmim her gün çükürüle yer gazardı. Dini imanı gevrerdi. 10 egmee yerdi emme sırım gibidi. Eee goley mi bilader çükürüle yer gazmag.
Ben engirden zayıflamag uçun oğraşanlara garanti veriyom. İşinize gücünüze bi ay ara verin. Benim baccada hindi tam iş vagdı. Bi ay yanıma gelin, sizi bi çalışdıraam. Angaz atamadın mı, cemakana köken ekemedin mi, gövre çekiyemedin mi, ot yolamadın mı, yer gazamadın mı derken 30 günde 30 kilo verdirmessem size adam deelim. Benden deevermesi. Havaslılar beni bulsun.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.