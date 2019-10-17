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İçişleri Bakanı Soylu, Alanya’da: Asker selamı soruşturmasına sert tepki gösterdi!

HABER 17.10.2019, 15:51
İçişleri Bakanı Soylu, Alanya’da: Asker selamı soruşturmasına sert tepki gösterdi!