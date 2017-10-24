Her akşam 18.00'de!

ALANYA medyasının amiral gemisi Yeni Alanya bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Dim Medya A.Ş. bünyesinde kurulan ve aylardır test yayını yapan Dim Web TV'nin de yeni yayın dönemindeki ilk haber bültenini sunmak dün akşam bana nasip oldu.
1994 yılında başladığım televizyonculuk serüvenim her ne kadar kısa sürmüş olsa da, gazetecilik ve televizyonculuğu aynı potada eriten Dim Web TV'nin ana haber bülteni bundan böyle her akşam saat 18.00'de sizlerle olacak.
Alanya'nın nabzını tutacak, yön gösterecek haber ve röportajlarla destekleyeceğimiz ana haber bülteninin dün akşamki ilk canlı yayın konuğu ise, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim oldu.
Sayın Dim'le Yeni Alanya'nın 50. yılını, Dim Web TV'nin hedeflerini ve projelerini masaya yatırdık.
Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Web TV'nin "haber" ve "belgesel" kanalı olacağını, bu amaçla yola çıkıldığını önemle vurgulayan Sayın Mehmet Ali Dim, 7'den 77'ye tüm Alanya halkının Yeni Alanya'ya olduğu gibi Dim Web TV'ye de destek vereceğine yürekten inandığını kaydetti.
Yeni Alanya ile yola çıkan, bünyesinde magazin eki, yabancı dilde gazete ve dergi ile yoluna emin adımlarla devam eden Dim Medya A.Ş., Alanya'ya layık olmak, Alanya'nın sesini tüm Türkiye'ye, internet vasıtasıyla tüm dünyaya duyurmak için büyüyor, gelişiyor, bunu da Alanya halkı ile birlikte yapıyor.
Dim Web TV, Alanya'ya hayırlı uğurlu olsun.
Sayın Dim'in teveccühleri ve değerli mesai arkadaşlarımın sonsuz destekleriyle "Genel Yayın Yönetmeni" olduğum yeni nesil televizyon kanalı, tıpkı Yeni Alanya gibi sizin sesiniz, kulağınız olmaya devam edecek.
Ben her akşam saat 18.00'de, ekip arkadaşlarımızla hazırladığımız en doğru, en tarafsız, en çarpıcı haberleri sizlere ulaştırmak için kameraların karşısında olacağım.
Beklerim efendim...
Alper Kutay'ın ilk canlı yayın konuğu Mehmet Ali Dim oldu.