Yurtta hava durumu|6 Ekim Cuma 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27