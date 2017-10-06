Yurtta hava durumu|6 Ekim Cuma 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı bulutlu 26
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
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