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Yurtta hava durumu|5 Ekim Perşembe 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

Yurtta hava durumu|5 Ekim Perşembe 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

05 Ekim 2017 Perşembe 09:40
Yurtta hava durumu|5 Ekim Perşembe 
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Az bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 21
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25 

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MeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuHava Sıcaklığı
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