Yurtta hava durumu|5 Ekim Perşembe 

YAPILAN son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Az bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 21
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.