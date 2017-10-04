Yurtta hava durumu|3 Ekim Salı 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28
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