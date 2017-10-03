Yurtta hava durumu|3 Ekim Salı 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28