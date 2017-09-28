Yurtta hava durumu|28 Eylül Perşembe 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Çatalca ve Silivri ilçeleri sağanak yağışlı 24
İzmir: Az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
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