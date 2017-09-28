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Yurtta hava durumu|28 Eylül Perşembe 

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Ordu, Kars, Ardahan, Iğdır, Kırklareli ve Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Yurtta hava durumu|28 Eylül Perşembe 

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Ordu, Kars, Ardahan, Iğdır, Kırklareli ve Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

28 Eylül 2017 Perşembe 09:54
Yurtta hava durumu|28 Eylül Perşembe 
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Çatalca ve Silivri ilçeleri sağanak yağışlı 24
İzmir: Az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 

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