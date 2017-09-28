Yurtta hava durumu|28 Eylül Perşembe 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Çatalca ve Silivri ilçeleri sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31