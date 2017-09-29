Yurtta hava durumu |29 Eylül Cuma 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
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