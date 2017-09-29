Yurtta hava durumu |29 Eylül Cuma 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30