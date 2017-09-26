Yurtta hava durumu | 26 Eylül 2017

YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kütahya, Osmaniye, Hatay'ın kuzey kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile zamanla Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı

Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33