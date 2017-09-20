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Yurtta hava durumu - 20 Eylül 2017 

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Yurtta hava durumu - 20 Eylül 2017 

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:41
Yurtta hava durumu - 20 Eylül 2017 
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara’da hissedilir derecede artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 35
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 39
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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