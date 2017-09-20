Yurtta hava durumu - 20 Eylül 2017 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara’da hissedilir derecede artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37